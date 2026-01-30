＆TEAM（エンティーム）のEJ（ウィジュ）が、茶髪からローズピンクのヘアカラーにチェンジして現れ、反響を集めている。 【写真・動画】赤髪にイメチェンした＆TEAM EJ。抜群のスタイルにも注目！①～③【写真】先日まで茶髪だったEJ ■＆TEAM EJ、韓国でBARRIEのイベントに登場 EJは1月29日、韓国で行われたBARRIE（バリー）のイベントに出席。ネイビーのパンツにブラウンとベ&