＆TEAM（エンティーム）のEJ（ウィジュ）が、茶髪からローズピンクのヘアカラーにチェンジして現れ、反響を集めている。

【写真・動画】赤髪にイメチェンした＆TEAM EJ。抜群のスタイルにも注目！①～③【写真】先日まで茶髪だったEJ

■＆TEAM EJ、韓国でBARRIEのイベントに登場

EJは1月29日、韓国で行われたBARRIE（バリー）のイベントに出席。ネイビーのパンツにブラウンとベージュのカーディガンを重ね着し、首にスカーフを巻いたスタイリングで登場した。184cmと長身のEJは、全身ショット（2枚目）で長い脚が引き立っている。6枚目ではスカーフに両手を添えて顎を隠し、可愛らしくポーズを決めた。

鮮やかでふわふわの赤髪は、まるでスタジオジブリ制作の『崖の上のポニョ』に登場するポニョのよう。実はEJはオーディション『I-LAND』に出演していた頃から「ポニョに似ている」と言われており、本人も好きなキャラクターとして挙げていた。写真1枚目ではポニョのマスコットを手に持って、見つめ合うようなポーズを見せている。

SNSでは「赤髪ウィジュに恋」「ウィジュがほんとにポニョになった」「ポニョと瓜二つすぎ」「ほんとかわいい」「めっちゃ上品で可愛い」「どの角度でも脚長い」「すごい似合ってて可愛い」「高貴でかわいい色」「ふわふわのウィジュ本当にかわいい」「イケ散らかしてる」「赤髪じゅじゅメロい」「頭身バランスが完全に神の域」「まじポニョじゃん」と反響を集めている。

■写真：ヘアチェンジ前は茶髪だった&TEAM EJ