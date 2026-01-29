竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリーだ。4人は小学生のとき、強盗事件の犯人と相撃ちになって殉職したらしき圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。すると彼らは、和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて