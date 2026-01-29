¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡¦¤»¤ê¤·¤å¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¹¹¿·¡£¿Íµ¤YouTuber¡¦ÃæÄ®·»Ëå¤Î·»¤ÇÃæÄ®JP(°Ê²¼¡¢JP)¤È¸½Ìò¥­¥ã¥Ð¾î¡¦¤Ë¤¸¤Û¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥Çー¥È´ë²è¡ÖJP¤Ë¥Çー¥È¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ÆÂç¾Ç¤ê¤ÇÁð¤¡wwwww¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿JP¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥É¥é¥¤¥Ö¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢JP