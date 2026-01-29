人気クリエーター・せりしゅんのYouTubeチャンネル「スペシャルチャンネル」が更新。人気YouTuber・中町兄妹の兄で中町JP(以下、JP)と現役キャバ嬢・にじほのドライブデート企画「JPにデートさせてみたら女の子に緊張しすぎて大焦りで草ぁwwwww」と題する動画が公開された。しかし、高速道路で起こったトラブルに、運転していたJPの態度が物議を醸し、ネットが荒れている。

ドライブデートでは、JPがオープンカーを運転し、にじほが助手席に座った。後部座席にはJPと親交の深いYouTuberのジュキヤと撮影スタッフが座り、2人のデート風景を見守った。

一行は、東京・浅草に向かうため、高速道路に進入。だが、車両にETCカードが挿入されておらず、開閉バーは閉まったままとなった。JPは車内からインターホンで係員に事情を説明。しかし、通話するも「何も聞こえない」と繰り返し、同乗者に笑われながら降車。係員が対応を指示し始めると「ちょっと待って」と中断し、JPは後続車に乗っていた撮影スタッフからETCカードを借り、ようやくセットを完了。だが、バーが開かなかったため、再び係員から指示を出されることとなる。

インターホンから「お客さま」と呼ばれると、JPは「もう、なんだよ」と不満を漏らしながら、インターホンで応対。だが、係員が話をしている途中にその場を離れ上着を脱ぎ出し、応答のないインターホンからは「お客さま」と呼び戻されていた。

その後、ETCカードを差し直し、無事にセットを完了させるとインターホン越しに係員から「（発進して）大丈夫ですよ、どうぞ」と案内された。係員の対応でトラブルを回避した一行だが、運転を再開させたJPにジュキヤから「あいつ（係員）うるせぇ？」と投げかけられると、「うるせぇ、マジで」と真顔で悪態をついて見せたのだ。

この暴言に対してジュキヤは、「お前、そんなこと言うな」と笑って指摘されていたが、視聴者の不評を買うことに。動画のコメント欄では、「ETCカードが入ってるかの確認は必須である。そのうえ、後続車や係員に散々迷惑かけておきながら『うるせぇ』は言語道断」「こういう奴に免許を与えると大事故を起こす恐れがある。迷惑極まりない」「入り口でこれだけ停車していたらかなり迷惑。イラつくお前以上に見ているこっちがイライラ」といったバッシングがネット上に渦を巻いた。

JPといえば昨年2月、妹の中町綾とともに埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故をめぐる不適切な発言で炎上。兄妹は謝罪動画で「自分たちの意識の低さ、世間とのズレ、モラルのなさが原因だった」と反省を述べていたが、今回の毒づきで再びネットは炎上状態だ。

“反省だけならサルでもできる”が、信頼回復は容易ではない。子どもも視聴する動画だけに大人として責任のある行動が求められる。