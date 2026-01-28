豊臣秀吉の立身出世物語で欠かせないのが、「懐に草履を入れて温めた」エピソード。戦国史に興味がない人でも知っているだろうと思われる、有名な話ですよね。今回のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、3話・4話でこの “草履”が大活躍。【豊臣兄弟！】第4回「桶狭間！」注目の考察４選：父の仇をなぜ討たない？直のアンサーソング、草履の伏線けれども、一般的に視聴者がよく知る、藤吉郎（秀吉／池松壮亮）の手柄話ではなく