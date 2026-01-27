『三人の騎士』のドナルドダック、ホセ・キャリオカ、パンチートをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア※で1月30日（金）より順次発売される。＞＞＞「三人の騎士」デザインのトラベルグッズをチェック！（写真18点）ディズニーストアから、『三人の騎士』のドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートをデザインしたトラベルグ