【ディズニーストア】「三人の騎士」デザインのトラベルグッズで旅を楽しく！
『三人の騎士』のドナルドダック、ホセ・キャリオカ、パンチートをデザインしたトラベルグッズが揃う新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア※で1月30日（金）より順次発売される。
＞＞＞「三人の騎士」デザインのトラベルグッズをチェック！（写真18点）
ディズニーストアから、『三人の騎士』のドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートをデザインしたトラベルグッズが登場。物語の舞台・ラテンアメリカをイメージした賑やかなアートで、旅行の計画を考えたくなるようなわくわくするアイテムが揃っている。ソンブレロを被ったキャラクターにも注目だ。
トランクケースをモチーフにしたレトロな雰囲気のスーツケースは、キャラクターの全面プリントに、内生地はスケッチ風アートの総柄を使用。レザー調素材のベルト飾りやステッチ、アンティーク調のビスが高級感を演出し、使わない時も部屋に置いているだけでインテリアのひとつになるようなデザイン。国内線の機内持ち込み可能なサイズに加え、4輪キャスターやTSAナンバーロックを搭載し、実用性にもこだわっている。
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる大容量のポケッタブルバッグは、トートバッグとしてはもちろん、付属のショルダーストラップを取り付けて肩掛けでも使える2WAY仕様。
旅行帰りに荷物が増えても安心で、旅行や出張だけでなく、週末のお買い物など日常シーンでも活躍してくれる。
ポーチ入りのショルダーバッグは、半月のような丸みのあるフォルムが特徴のハーフムーンバッグ。ショルダー部分にはバックルを備え、ななめ掛けする際もスムーズに装着できるほか、ポールなどに吊り下げて使うこともできる便利な仕様。
ネックピローは、ソンブレロを被ったドナルドデザインで、見ているだけで陽気な気分になれるアイテム。背中側のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をくるりとひっくり返すと、ネックピローに変化する。
さらに、ぬいぐるみ素材の立体的なキャラクターのフェイスモチーフが目を引くラゲッジタグは、ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートの3種展開。レトロ感のある色合いで、マスコットは取り外し可能なため、シーンに合わせてデザインを変えて楽しめる。
ボトル・ケースセットは、ベーシックなミニボトルのほか、ポンプやスプレータイプのボトルも揃う便利なセット。旅行時はもちろん、ジムやサウナなど日常シーンでも活躍してくれるアイテムだ。
そのほか、キャラクターの総柄デザインのシューズケースが登場。
スーツケースやバッグの中を汚してしまう心配なく、洋服とシューズを分けて収納できる。飛行機の移動時には、フラットシューズなど機内での履き替え用を持ち込むのもおすすめ。
さらに、実用性も兼ね備えた収納に便利なポーチ類も充実。
4つのポーチを自在に取り外しできるポーチは、すべてに面テープが付いているため、位置を変えたり、取り外して単体で使ったりと、用途に合わせてアレンジが可能。必要な容量に調整して使えるのが嬉しいポイント。
圧縮ポーチセットは、Lサイズはドナルド、Mサイズがホセ・キャリオカ、パンチートのデザインで展開。賑やかなアートながらも落ち着いた雰囲気に仕上がっており、ファスナーを閉めるだけでかさばる衣類をコンパクトに収納でき、旅行時のパッキングに大活躍してくれる。
暖かいトラベルシーズンになったら、三人の騎士と旅を楽しもう！
（C） Disney
＞＞＞「三人の騎士」デザインのトラベルグッズをチェック！（写真18点）
ディズニーストアから、『三人の騎士』のドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートをデザインしたトラベルグッズが登場。物語の舞台・ラテンアメリカをイメージした賑やかなアートで、旅行の計画を考えたくなるようなわくわくするアイテムが揃っている。ソンブレロを被ったキャラクターにも注目だ。
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる大容量のポケッタブルバッグは、トートバッグとしてはもちろん、付属のショルダーストラップを取り付けて肩掛けでも使える2WAY仕様。
旅行帰りに荷物が増えても安心で、旅行や出張だけでなく、週末のお買い物など日常シーンでも活躍してくれる。
ポーチ入りのショルダーバッグは、半月のような丸みのあるフォルムが特徴のハーフムーンバッグ。ショルダー部分にはバックルを備え、ななめ掛けする際もスムーズに装着できるほか、ポールなどに吊り下げて使うこともできる便利な仕様。
ネックピローは、ソンブレロを被ったドナルドデザインで、見ているだけで陽気な気分になれるアイテム。背中側のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をくるりとひっくり返すと、ネックピローに変化する。
さらに、ぬいぐるみ素材の立体的なキャラクターのフェイスモチーフが目を引くラゲッジタグは、ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチートの3種展開。レトロ感のある色合いで、マスコットは取り外し可能なため、シーンに合わせてデザインを変えて楽しめる。
ボトル・ケースセットは、ベーシックなミニボトルのほか、ポンプやスプレータイプのボトルも揃う便利なセット。旅行時はもちろん、ジムやサウナなど日常シーンでも活躍してくれるアイテムだ。
そのほか、キャラクターの総柄デザインのシューズケースが登場。
スーツケースやバッグの中を汚してしまう心配なく、洋服とシューズを分けて収納できる。飛行機の移動時には、フラットシューズなど機内での履き替え用を持ち込むのもおすすめ。
さらに、実用性も兼ね備えた収納に便利なポーチ類も充実。
4つのポーチを自在に取り外しできるポーチは、すべてに面テープが付いているため、位置を変えたり、取り外して単体で使ったりと、用途に合わせてアレンジが可能。必要な容量に調整して使えるのが嬉しいポイント。
圧縮ポーチセットは、Lサイズはドナルド、Mサイズがホセ・キャリオカ、パンチートのデザインで展開。賑やかなアートながらも落ち着いた雰囲気に仕上がっており、ファスナーを閉めるだけでかさばる衣類をコンパクトに収納でき、旅行時のパッキングに大活躍してくれる。
暖かいトラベルシーズンになったら、三人の騎士と旅を楽しもう！
（C） Disney