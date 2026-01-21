巨人は２６日、ＯＢでヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が、春季宮崎キャンプで２年ぶり５度目の臨時コーチを務めると発表した。期間は２月中旬の数日間の予定。巨人１軍が２次キャンプ地の那覇に移動後、宮崎合宿を行う侍ジャパンも、松井氏が激励に訪れると発表。ゴジラが日本一、世界一への強力な援軍となる。６年ぶりの巨人臨時コーチだった２４年はサンマリンスタジアム