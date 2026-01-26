セカンドバッカーが、新曲「喧嘩するほど」のMVを公開した。新曲「喧嘩するほど」は、ネガティヴに捉えられやすい”喧嘩”を題材としながら、”そこにある私とあなたの想いは誰にも取られない”という想いをキャッチーなメロディーに乗せて歌い上げた楽曲。“喧嘩をして落ち込んだときにも、その喧嘩が悪いものではないんだよ”と、自分を肯定してくれるようなメッセージが込められた1曲だ。本作のMVでは、メンバーたちを取り囲む