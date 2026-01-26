セカンドバッカー、新曲「喧嘩するほど」のMV公開。つーさんとゆっぴも出演
セカンドバッカーが、新曲「喧嘩するほど」のMVを公開した。
新曲「喧嘩するほど」は、ネガティヴに捉えられやすい”喧嘩”を題材としながら、”そこにある私とあなたの想いは誰にも取られない”という想いをキャッチーなメロディーに乗せて歌い上げた楽曲。“喧嘩をして落ち込んだときにも、その喧嘩が悪いものではないんだよ”と、自分を肯定してくれるようなメッセージが込められた1曲だ。
本作のMVでは、メンバーたちを取り囲む複数のカップルたちが、激しく喧嘩を繰り広げる印象的なシーンが展開。しかし曲の後半、あるセリフをきっかけに、それまで彼氏に向いていた彼女たちの怒りの矛先が変わり、予想外の展開を迎えるところも見どころの作品となっている。
また、登場するカップルの中には、SNSの総フォロワー数100万人超えの人気カップルインフルエンサー・つーさんとゆっぴも出演。楽曲の歌詞を体現するようなリアルなカップルの喧嘩シーンを、ぜひ楽曲と合わせて楽しんでほしい。
セカンドバッカーは、3月30日に結成3周年を記念した企画＜乾杯を祝して＞を渋谷CLUB QUATTROにて開催予定。また、6月からは全国ツアー2026＜あの時こうしておけばよかった＞の開催も決定している。
「喧嘩するほど」
2026年1月21日(水)配信
Streaming＆Download：https://secondbacker.lnk.to/kenkasuruhodo
＜セカンドバッカー全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞
■ワンマンシリーズ
・2026年6月13日(土) 千葉LOOK
開場16:30/開演17:00
・2026年6月14日(日) 越谷EASYGOINGS
開場16:30/開演17:00
・2026年6月20日(土) 神戸・太陽と虎
開場16:30/開演17:00
・2026年6月21日(日) 和歌山GATE
開場16:30/開演17:00
・2026年6月27日(土) 前橋DYVER
開場16:30/開演17:00
・2026年6月28日(日) 宇都宮HELLO DOLLY
開場16:30/開演17:00
・2026年7月10日(金) 水戸LIGHT HOUSE
開場17:30/開演18:00
・2026年7月11日(土) F.A.D YOKOHAMA
開場16:30/開演17:00
・2026年7月19日(日) 京都MUSE
開場16:30/開演17:00
■対バンシリーズ ※対バン後日発表
・2026年7月20日(月祝) 名古屋CLUB QUATTRO
開場16:00/開演17:00
・2026年8月1日(土) 梅田Banana Hall
開場16:00/開演17:00
・2026年8月2日(日) 代官山UNIT
開場16:00/開演17:00
チケット
ワンマンシリーズ：3,900円(税込)※ドリンク代別
対バンシリーズ：4,500円(税込)※ドリンク代別
https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/
＜セカンドバッカー 3周年記念LIVE『乾杯を祝して』＞
日程：2026年3月30日(月)
場所：渋谷CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
チケット：3,333円（税込）※ドリンク代別
オフィシャル2次抽選先行受付中：2月1日(日)まで
https://w.pia.jp/t/secondbacker-t/
