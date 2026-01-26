セカンドバッカーが、新曲「喧嘩するほど」のMVを公開した。

新曲「喧嘩するほど」は、ネガティヴに捉えられやすい”喧嘩”を題材としながら、”そこにある私とあなたの想いは誰にも取られない”という想いをキャッチーなメロディーに乗せて歌い上げた楽曲。“喧嘩をして落ち込んだときにも、その喧嘩が悪いものではないんだよ”と、自分を肯定してくれるようなメッセージが込められた1曲だ。

本作のMVでは、メンバーたちを取り囲む複数のカップルたちが、激しく喧嘩を繰り広げる印象的なシーンが展開。しかし曲の後半、あるセリフをきっかけに、それまで彼氏に向いていた彼女たちの怒りの矛先が変わり、予想外の展開を迎えるところも見どころの作品となっている。

また、登場するカップルの中には、SNSの総フォロワー数100万人超えの人気カップルインフルエンサー・つーさんとゆっぴも出演。楽曲の歌詞を体現するようなリアルなカップルの喧嘩シーンを、ぜひ楽曲と合わせて楽しんでほしい。

セカンドバッカーは、3月30日に結成3周年を記念した企画＜乾杯を祝して＞を渋谷CLUB QUATTROにて開催予定。また、6月からは全国ツアー2026＜あの時こうしておけばよかった＞の開催も決定している。





＜セカンドバッカー全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞

■ワンマンシリーズ

・2026年6月13日(土) 千葉LOOK

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月14日(日) 越谷EASYGOINGS

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月20日(土) 神戸・太陽と虎

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月21日(日) 和歌山GATE

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月27日(土) 前橋DYVER

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月28日(日) 宇都宮HELLO DOLLY

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月10日(金) 水戸LIGHT HOUSE

開場17:30/開演18:00 ・2026年7月11日(土) F.A.D YOKOHAMA

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月19日(日) 京都MUSE

開場16:30/開演17:00 ■対バンシリーズ ※対バン後日発表

・2026年7月20日(月祝) 名古屋CLUB QUATTRO

開場16:00/開演17:00 ・2026年8月1日(土) 梅田Banana Hall

開場16:00/開演17:00 ・2026年8月2日(日) 代官山UNIT

開場16:00/開演17:00 チケット

ワンマンシリーズ：3,900円(税込)※ドリンク代別

対バンシリーズ：4,500円(税込)※ドリンク代別

https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/

＜セカンドバッカー 3周年記念LIVE『乾杯を祝して』＞

日程：2026年3月30日(月)

場所：渋谷CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00

チケット：3,333円（税込）※ドリンク代別

オフィシャル2次抽選先行受付中：2月1日(日)まで

https://w.pia.jp/t/secondbacker-t/