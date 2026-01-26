2026年1月26日に行われた日本記者クラブ主催の党首討論会で、高市早苗首相が連立を結婚に例え、国民民主党の玉木雄一郎代表に「プロポーズ」をしていると明かす場面があった。さらに、参政党の神谷宗幣代表も「プロポーズされるくらい魅力的にならないと」と意気込みを明かしていた。国民民主党は自民党との信頼関係「揺らいでいる」記者から国民民主党の連立入りの可能性について問われた高市首相は、日本維新の会との連立継続は