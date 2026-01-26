¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÂÐÏÃ¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹½Î¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤ÇWorld Economic Forum(À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¿WEF)¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¡ÖÂÐÏÃ¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥¢¥Ã¥×¡ÖÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹½Î¡×  ¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿World Economic Forum¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJapan¡Çs Turn(¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ