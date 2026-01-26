なぜ今？ 高速料金の「車種区分」見直し高速道路料金の全体的な見直しが国の検討会で進められています。その一つが、「軽自動車等」の料金をどうするかということ。これについて、業界団体が「値上げ反対」を訴えています。 【実は違う！】「軽が日本一売れる県」と「軽が日本一多い地域」＝生活直撃！（画像）高速道路の料金は現在、クルマの大きさに応じて「軽自動車等」「普通車」「中型車」「大型車」「特大車」の5つに区