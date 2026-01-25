【ヤンゴン共同】ミャンマー国軍系「連邦団結発展党（USDP）」のキンイー党首が25日までに共同通信の単独インタビューに応じ、拘束が続く民主派指導者アウンサンスーチー氏との対話について「考えたい」と述べた。25日に第3回目の投票が行われた総選挙では、親軍勢力が既に過半数の議席を獲得。キンイー氏は「選挙で選ばれた政府誕生で、外国直接投資の増加が見込まれる」と期待を示した。スーチー氏は2021年2月のクーデター以