¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎNIKE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤­¡¢¥Á¡¼¥à2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£½é¤á¤Æ¹Å¼°Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎ³Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤­¤¤Æ±µéÀ¸¤Ë¤É¤ó¤É¤óÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê