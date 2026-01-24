AFC U23アジアカップは24日(日本時間25日午前0時)に決勝を行い、U-21日本代表とU-23中国代表が対戦する。前日会見に登壇した中国のアントニオ・プチェ監督は「これは歴史的な試合であり、大きな夢だ。困難は承知しているが、タイトルを獲得したい」と力を込めた。中国はグループリーグを2位通過で勝ち上がると、準々決勝はウズベキスタンと0-0の末にPK戦を制し、準決勝はベトナムを3-0で下す。5試合で無失点という堅守で決勝に