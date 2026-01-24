サウジアラビアで6日に開幕したサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップも24日の決勝と3位決定戦を残すのみとなった。決勝はここまで5試合を戦って無失点と鉄壁の守備を誇る中国と5試合で12得点（1失点）と圧倒的攻撃力を持つ前回王者・日本のカードとなった。中国メディアの封面新聞は21日、「日本戦の勝算はどのくらいあるのか」とする記事を掲載し、中日戦を「最も堅固な盾」と「最も鋭利な矛」の戦いと表現した。記事はまず、