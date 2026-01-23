ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 2003年発生の前橋銃乱射事件 死刑囚が死亡したと判明 時事ニュース 群馬県 殺人事件 日テレNEWS NNN 2003年発生の前橋銃乱射事件 死刑囚が死亡したと判明 2026年1月23日 13時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2003年の銃乱射事件で死刑が確定していた小日向将人死刑囚が、死亡した 小日向死刑囚は、スナックで対立する暴力団組長を殺害しようと銃を乱射 巻き添えとなった市民ら4人を殺害したとして、死刑が確定していた 記事を読む おすすめ記事 【独自】「デヴィ夫人」書類送検 “愛犬の死”巡り元マネジャーを暴行か−警視庁 2026年1月23日 10時6分 内閣府公用車が赤信号無視し交差点に突っ込む…車6台絡む事故で1人死亡8人重軽傷 危険運転致死傷の疑いも 東京・港区 2026年1月23日 6時20分 警察官、退店しない酔客の顔殴る 迷惑行為の通報で駆けつけたのに 2026年1月22日 16時20分 【速報】2003年の前橋スナック銃乱射事件 小日向将人死刑囚（56）が死亡 2026年1月23日 13時4分 「どんどん気分が悪くなってきて…」新幹線で男性を襲った悲劇。隣に座った男性の“耐え難い特徴”とは 2026年1月23日 8時52分