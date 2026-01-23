中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行、中国交通銀行、中国郵政儲蓄銀行の6行はこのほど、それぞれ公告を発表し、個人向け消費ローンに対する財政による利子補給制度の実施と、関連サービスの最適化を進めると明らかにしました。それによると、個人向け消費ローンの財政利子補給政策の適用期間が2026年12月31日まで延長され、クレジットカードの分割払いも補給の対象範囲に追加されました。また、1回当たり5万元（