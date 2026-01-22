HKT48¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºäËÜ¤ê¤Î(23)¤ÎÂ´¶È¸ø±é(17LIVE HKT48·à¾ì)¤ª¤è¤Ó³èÆ°½ªÎ»Æü¤¬4·î19Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºäËÜ¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¡¢11·î15Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢10·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¸½ºß¡¢·à¾ì¸ø±é¤ÎºÆ³«¤Ø¸þ¤±¤Æ±Ô°Õ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø±éÃæ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈºäËÜ¤ê¤Î¤È¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò½¼Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò´Õ