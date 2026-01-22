ＮＰＢは今秋のポストシーズンに開催されるクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式変更へ向け着手中。現行ではリーグ優勝チームに「１勝」だけ与えられていたアドバンテージが、下位チームとのゲーム差により「２勝」にまで拡大される案などが検討されている模様で、２０日に東京都内のホテルで行われた１２球団監督会議などでも議論された。球界関係者たちの受けとめ方は様々だ。プロ野球ＯＢの高木豊氏は「自分はもともと