婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4の出演で知られる、モデルの休井美郷さん（34）が、2026年1月19日にインスタグラムを更新。自身の挙式と披露宴の写真を公開した。「今もまだ、余韻の中にいます」休井さんは25年7月、一般男性との結婚を発表した。26年1月19日のインスタグラムでは、「結婚式を挙げさせていただきました」と切り出し、挙式の写真と、ホテル「ザ・プリンス パークタワー東京」で行われた披露宴