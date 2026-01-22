神田愛花（撮影：草刈雅之）(C)oricon ME inc.オリコンニュース

神田愛花の受験時代「風呂より算数」の衝撃エピソードにスタジオ騒然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 神田愛花が21日の番組で、受験期の強烈なエピソードを明かした
  • 「お風呂に入る時間があったら算数を解いていたかった」と告白
  • 勉強を優先するあまり、1週間風呂に入らなかったことがあると告白した
記事を読む

