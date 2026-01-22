タッカーがドジャースを選んだ理由を明かした(C)Getty Imagesドジャースが現地時間1月21日、カブスからFAとなっていたカイル・タッカーとの4年2億4000万ドル（約380億円）での大型契約を正式に発表。タッカーは、ドジャースの背番号「23」のユニフォームで入団会見に臨んだ。【動画】タッカーがドジャースに加入大谷翔平も歓迎のハグドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「タッカーが、ブルージェイズやメッツとい