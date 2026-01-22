タッカーはなぜドジャースを選んだのか…入団会見で明かす　WS3連覇へ“攻守両面”での強化に成功　専門メディア

タッカーがドジャースを選んだ理由を明かした(C)Getty Images

ドジャースが現地時間1月21日、カブスからFAとなっていたカイル・タッカーとの4年2億4000万ドル（約380億円）での大型契約を正式に発表。タッカーは、ドジャースの背番号「23」のユニフォームで入団会見に臨んだ。

【動画】タッカーがドジャースに加入 大谷翔平も歓迎のハグ

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「タッカーが、ブルージェイズやメッツといった球団ではなく、なぜドジャースとの契約を選んだのか、その理由を明らかにした」と報じている。

同メディアによれば、タッカーは「ドジャースはトップから現場に至るまでが一流だと感じている。フロント陣が、ファンやこの街のために素晴らしいものを提供しようと作り上げたこのチーム編成、そしてチャンピオンシップを争うために集められたこの戦力こそが、すべてを物語っていると思う」と語った。