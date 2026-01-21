ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > くっきー!が特殊生地の服を披露「日本で1番ちっちゃくなる服」伸縮性… ABEMA トレンド ABEMA TIMES くっきー!が特殊生地の服を披露「日本で1番ちっちゃくなる服」伸縮性を自慢 2026年1月21日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 19日のABEMAの番組で、くっきー!が特殊生地でできているという服を披露した 脱ぎ着して見せて見せ、「日本で1番ちっちゃくなる服」と自慢 豊満ボディを包んでいたと思えないほど小さく縮み、驚きの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 【豊臣兄弟！ 第3話】藤吉郎、小一郎に秘密の計画打ち明ける 2026年1月18日 7時0分 朝日奈央、恐怖で「泣きながら見た」ドラマを明かす「結局ハマっちゃいました」 2026年1月17日 14時43分 松嶋菜々子主演『おコメの女』第1話、TVer300万再生突破 2026年1月20日 17時45分 J2藤枝・槙野監督 ルーキー真鍋に「良さを出してくれた」 初陣黒星も22歳FWが2得点 2026年1月18日 4時30分 佐久間大介の「#いっこくコーデ」にファン大盛り上がり！「待って、一刻がいるよ！」「この髪でさらに銀髪にしたらもう一刻本人だ」 2026年1月18日 12時5分