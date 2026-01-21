相手からの承認を求め過ぎる、一方的に話し過ぎる、いらない一言を口にする……。こうした「話せば話すほど嫌われる人」は、なぜ生まれるのか？『あなたは話せば話すほど、嫌われる人？ 好かれる人？』の著者で、NLP（神経言語プログラミング）トレーナーの木村孝司氏が、本人は自覚していない意外な原因を教える。無自覚な言動の「根本原因」とは？・相手からの承認を求め過ぎる人・一方的に話し過ぎる人・自分ではない他人を演