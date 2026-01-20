太陽フレア（中央左の明るい部分）を捉えた紫外線画像（米NOAA/NICT提供）情報通信研究機構（NICT）は20日、大規模な太陽表面の爆発現象「太陽フレア」が19日に発生したと発表した。気象庁の柿岡地磁気観測所は地磁気嵐が20日未明に発生したと報告。NICTは「宇宙天気の乱れは今後も継続する見込み」として、GPSの誤差増大や通信障害、人工衛星の運用に影響が生じる恐れがあると注意を呼びかけた。太陽フレアが起きると、強い紫