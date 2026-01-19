筆者の話です。夫が休日出勤の帰りに「お弁当買っていくね」と連絡をくれる日があります。その一言の裏で生まれる、わが家の『ちょうどいい時間』に気づいた日の事──。 夫の連絡 休日出勤の日、夕方になると夫から「今日も帰りにお弁当買っていくね」とメッセージが届きます。最寄り駅のデパートで閉店間際の品を眺めるのが、夫にとってささやかな楽しみ。閉店間際の値下げを狙って、仕事帰りの足取りもどこか軽