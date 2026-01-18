1月18日、中山競馬場で行われた11R・京成杯（G3・3歳オープン・芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエナジー（牡3・美浦・上原佑紀）が勝利した。クビ差の2着に6番人気のマテンロウゲイル（牡3・栗東・野中賢二）、3着に1番人気のソラネルマン（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。【日経新春杯】坂井瑠星騎乗 ゲルチュタールが重賞初制覇能力の高さを披露戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエ