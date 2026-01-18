英国の通信規制当局Ofcomが、X（旧Twitter）のAIチャットボット「Grok」が、同意のない性的ディープフェイク画像の生成に使われていたとして正式な調査を開始した。Grokの画像編集機能が、本人の許可なく「服を脱がせる」加工や性的な画像の作成に悪用されていたとの深刻な報告が寄せられ、X上では複数の改変画像が出回っていたという。中には、1人の女性だけで100枚以上の偽画像が作られたケースも確認されている。