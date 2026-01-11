マンチェスター・シティはプレミアリーグ第22節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し0-2で敗戦した。首位アーセナルと6ポイント差で今節を迎えたシティ。宿敵ユナイテッドに勝利し、勢いに乗りたいところだったが、マイケル・キャリック暫定体制のユナイテッドに圧倒された。決定機もほぼ作れず、多くのピンチを作られたシティだが、守護神のジャンルイジ・ドンナルンマとDFアブドゥコディル・クサノフがいなければもっと酷い結