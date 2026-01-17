昨夜、大阪市阿倍野区で、女が、生後8か月の息子を自宅の2階の窓から投げ落としたとして逮捕されました。息子は頭を骨折しましたが、命に別状はないということです。調べに対して、女は「投げないと息子が助からないと思った」などと一部容疑を否認しているということです。親族によりますと、女は精神疾患で通院していたということで、警察がいきさつを調べています。