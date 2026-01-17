かつて「寿退社」といえば女性が結婚を理由に仕事を辞めるケースが一般的だった。だが令和の今は寿退社する男性が特に地方で増えているという。【映像】3コマで分かる「寿退社男子」が増える理由背景には、地方から上京した女性が地方在住の男性と結婚し、「共働きでの生涯の世帯所得」を落とさないために男性が「寿退社」を選択するケースの増加などが挙げられる。ニッセイ基礎研究所 人口動態シニアリサーチャー 天野馨南