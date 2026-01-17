林陵平×下田恒幸プレミアリーグ前半戦総括前編イングランド・プレミアリーグはアーセナルが首位でシーズン後半へ。試合中継の解説と実況でお馴染みの林陵平と下田恒幸の両氏に、ビッグクラブのここまでの戦いを振り返ってもらった。【動画】林陵平×下田恒幸プレミアリーグ2025−26前半戦総括前編↓↓↓【アーセナルに死角はないのか】林プレミアリーグの前半戦を振り返っていかがですか？下田予想外のことが多すぎ