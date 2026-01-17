「講書始の儀」が1月9日、皇居・宮殿「松の間」で行なわれた。年初に学術研究の第一人者から講義を受ける皇室の恒例行事だが、秋篠宮家の長男・悠仁さまは今回が初出席となった。【写真】学園祭を楽しむ悠仁さま。ファミレスの前で会話に花を咲かせている姿なども当日の入室は天皇皇后、秋篠宮夫妻、愛子さま、佳子さま、そして悠仁さまの順。天皇が中央の席で一礼して着席し、皇族方もそれに続いた。皇室記者が語る。「悠仁さま