◆1話1分前後で無料で楽しめる高校生たちの日常を切り抜いたかのような青春ショートドラマアカウントの運用開始！ テレ東では、2025年12月より青春ショートドラマアカウント「これじゃ在り来たりすぎる。」の運用をスタートしました。Tiktokで誰でも無料で楽しむことができるSNSアカウントです。 とあるごく普通の私立高校「翔明学園高校」を舞台に、まるで本当にそこで青春生活を謳歌しているかのような