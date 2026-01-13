神奈川県警本部＝横浜市中区神奈川県警伊勢原署は13日までに、同県伊勢原市の大山（1252メートル）の登山道で、12日にゼネコン大手鹿島の元副社長野村高男さん（72）＝横浜市旭区＝が転倒して頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されたと明らかにした。鹿島によると、野村氏は現在、常任顧問を務めている。署によると、妻と登山に来ており、12日午後1時半ごろ、下山途中に体勢を崩して転倒したという。大山は山歩きに人気