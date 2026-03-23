神奈川県警察本部＝2020年10月26日、横浜市中区神奈川県警第2交通機動隊の隊員が速度違反などの取り締まりでうその書類作成を繰り返していた問題で、県警は23日、違反取り消しを決めた2716件について、これまでに対象者の4割強と電話で連絡が取れたと明らかにした。是正作業の開始から約1カ月となるのを踏まえ、現時点での処理状況を公表した。県警によると、取り消し対象者の免許証記載の住所は1月時点で38都道府県に及ぶ。2