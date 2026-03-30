2022年に埼玉県飯能市の住宅で親子3人が殺害された事件の裁判で、検察側は30日、被告の男を無期懲役とした1審判決を不服として、控訴しました。斎藤淳被告は2022年12月、埼玉県飯能市の住宅で、アメリカ国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさんと、妻の森田泉さん、娘の森田ソフィアナ恵さんをオノで殺害した罪などに問われています。裁判で検察側は死刑を求刑しましたが、1審のさいたま地裁は今月16日の判決で、斎藤被