タレントの細川ふみえ（５４）が２９日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。恋愛に関して「肉食系だったかも」と振り返った。細川は、さとう珠緒、井上晴美とともに大串ノリコ氏の鑑定を受けた。細川は「恋愛依存になりやすい。嫌がられても好きな気持ちが止められない。重たい」と指摘され、否定せず。１６歳の頃に恋人がいたといい「自分から声をかけるタイプ」と照れ笑い。さとうが「ナンパ？」と驚