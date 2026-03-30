京都府南丹市で小学5年の男子児童の行方が分からなくなってから、1週間が経ちました。29日、通学用のかばんが山の中で見つかり、警察は30日も捜索を続けています。【写真で見る】行方不明になった安達結希さん（11）特徴や当時の服装は…小5男児不明から1週間約3キロ離れた山中で通学かばん見つかる京都府南丹市立園部小学校の5年生・安達結希さん（11）。行方不明から1週間。結希さんが身につけていた黄色い通学用のかばんが