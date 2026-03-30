埼玉県の「さいたまスーパーアリーナ」の愛称が、4月1日から「GMOアリーナさいたま」となる。GMOインターネットグループがきょう30日、発表した。【画像】こけら落とし公演の音楽フェスも開催（発表内容）同社はきょう30日、埼玉県と、株式会社さいたまアリーナと、バリューアップ・ネーミングライツパートナー契約を締結した。契約期間は2032年3月31日までの6年間。命名権料は、2026年度が5000万円、2027年度以降は、年間5億5