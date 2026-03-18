神奈川県警察本部神奈川県警は18日、北朝鮮による拉致の可能性が排除できないとされた杉山朋也さん（85）を国内で発見したと明らかにした。拉致の事実はなかったとしている。警察庁によると、拉致の可能性が排除できない行方不明者は全国で870人となった。県警によると、杉山さんは1978年ごろに同県小田原市内の自宅から所在が分からなくなり、行方不明届を受け県警が捜査していた。昨年12月に発見され、県警の捜査員が面会す