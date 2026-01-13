「令和の虎」の公式X（旧ツイッター）が13日に更新され、元タレント・田代まさしさん（69）が志願者として出演することが告知された。公式Xでは「元歌手・田代まさしがリベンジ！本日1月13日(火)19:00から令和の虎CHANNEL にて配信開始！『もう一度、鈴木雅之の隣で歌いたい』志願者、田代まさしさんの挑戦」と報告。そこでは、田代さんが虎たちの前で「もう一度鈴木雅之の横で歌えたら、死んでもいい」と発言する様子が映