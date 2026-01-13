話題のキャラクター「パペットスンスン」が、2月13日放送のニッポン放送『パペットスンスンのオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00〜1：00）でパーソナリティーを務めることが決まった。【写真】かわいい…ラジオマイクに向かうパペットスンスン「パペットスンスン」は、パペットの国「トゥーホック」に暮らす6歳のスンスンと仲間たちの日常を描いた作品で、SNS総フォロワー数は300万人を超えるなど、幅広い年代から人