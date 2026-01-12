１２日午後１時半頃、神奈川県伊勢原市の大山（１２５２メートル）の登山道で、鹿島建設元副社長の野村高男さん（７２）（横浜市旭区笹野台）が転倒して頭部を強打し、搬送先の病院で死亡が確認された。県警の発表によると、野村さんは妻と一緒に大山に登り、下山途中に体勢を崩したという。