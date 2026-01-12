将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月12日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で第1局2日目の対局が行われている。15時のおやつには、藤井王将が「完熟メロンまんじゅう」を注文。2日目の午後にデザートを注文することは珍しく、ファンを驚かせていた。【映像】話題となった「完熟メロンまんじゅう」ハイレベル