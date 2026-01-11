栃木シティは11日、IFKノルシェーピン（スウェーデン2部）からダヴィド・モーベルグを完全移籍で獲得したことを発表した。現在31歳のモーベルグは、これまでIFKヨーテボリやスパルタ・プラハなどでプレー。2022年シーズンから2023年シーズン途中までは、浦和レッズで活躍し、AFCチャンピオンズリーグ制覇にも貢献した。その後、ギリシャのアリス・テッサロニキへの期限付き移籍を経て、母国のIFKノルシェーピンへ復帰していた